***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.12.2021 15:21
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ihraç belgesi tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982651
BIST
15:172.021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -10,60
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
15:1713,9439
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1567
|Açılış
|: 13,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
15:1715,7231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1273
|Açılış
|: 15,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
15:17794,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 7,44
|Açılış
|: 794,69
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,87
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler15:15
|HEDEF
|5,39
|74.342.048
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.489.261
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|14.031.793
|% 9,95
|
|EDATA
|16,53
|69.351.910
|% 9,91
|
|EGEPO
|8,55
|40.798.344
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|THYAO
|22,26
|3.843.581.735
|% 1,18
|
|PETKM
|9,23
|1.795.216.447
|% 3,24
|
|SISE
|15,75
|1.751.678.517
|% 2,27
|
|KRDMD
|10,53
|1.601.871.458
|% 0,29
|
|GARAN
|11,75
|1.075.732.534
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,53
|661.915.780
|% 0,00
|
|PETKM
|9,23
|1.795.216.447
|% 3,24
|
|THYAO
|22,26
|3.843.581.735
|% 1,18
|
|TSKB
|1,60
|271.894.419
|% -1,84
|
|KRDMD
|10,53
|1.601.871.458
|% 0,29
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9062
|13,9297
|% 1,03
|
|Euro
|15,6743
|15,7127
|% 0,75
|
|Sterlin
|18,3560
|18,4480
|% 0,99
|
|Frank
|15,0294
|15,1199
|% 1,08
|
|Riyal
|3,7058
|3,7244
|% 1,12
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-2,61
|
|Altın Gr.
|792
|792
|4,91
|
|Cumhuriyet
|5.251
|5.330
|36,00
|
|Tam
|5.217
|5.349
|27,26
|
|Yarım
|2.521
|2.587
|13,19
|
|Çeyrek
|1.265
|1.294
|6,59
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,79
|0,04
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|0,74
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:31ANHYT
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 12.54 lira fiyatla işlem gören hissede 456, 456 adet işlem
-
15:28BASCM
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 11.23 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 636 adet işlem
-
15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 37 kaybederek (% -0.24 ) 1, 800
-
15:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBTR, EUHOL, AVGYO, HEDEF, FLAP
-
15:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, SONME, EGEPO, UTPYA, DOBUR, CRDFA, PRKAB, RALYH