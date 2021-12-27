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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

27.12.2021 10:29
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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BIST En Aktif Hisseler13:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISKPL 5,39 37.681.649 % 10,00  
RAYSG 14,90 4.712.257 % 9,96  
SMART 5,63 3.448.928 % 9,96  
NIBAS 13,15 26.416.279 % 9,95  
ADEL 29,64 3.760.858 % 9,94  
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13:39 Alış Satış %  
Dolar 11,3253 11,3621 % 3,37  
Euro 12,8192 12,8669 % 3,44  
Sterlin 15,1600 15,2361 % 3,14  
Frank 12,2986 12,3727 % 3,26  
Riyal 3,0114 3,0265 % 3,19  
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13:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.806 0,59  
Altın Gr. 659 659 21,03  
Cumhuriyet 4.434 4.501 -21,00  
Tam 4.413 4.529 -23,61  
Yarım 2.133 2.191 -11,42  
Çeyrek 1.070 1.095 -5,71  
Gümüş.Ons 22,68 22,73 -0,27  
Gümüş Gr. 8,28 8,30 0,17  
B. Petrol 75,63 75,63 -0,16  
Seans Raporu 13:39
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