***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.01.2022 13:43
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987938
BIST
15:011.907
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 49,22
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:0113,1481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,1064
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:0114,9727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,1336
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:01769,05
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -10,61
|Açılış
|: 769,05
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler14:59
|CRFSA
|42,02
|3.157.257
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.419.356
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|337.211.995
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.262.627
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.783.708
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,47
|48.609.433
|% -5,89
|
|NIBAS
|14,11
|19.609.657
|% -5,43
|
|AKGRT
|10,26
|11.523.126
|% -3,21
|
|PAPIL
|14,75
|11.695.132
|% -2,96
|
|GARAN
|11,50
|1.299.050.593
|% 2,04
|
|THYAO
|20,86
|1.170.507.529
|% 4,20
|
|EREGL
|28,62
|929.445.775
|% 1,63
|
|YKBNK
|3,46
|783.527.326
|% 2,37
|
|SISE
|13,64
|722.106.250
|% 1,94
|
|YKBNK
|3,46
|783.527.326
|% 2,37
|
|ODAS
|1,38
|170.042.607
|% 2,99
|
|GARAN
|11,50
|1.299.050.593
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,21
|229.063.016
|% 3,27
|
|TSKB
|1,49
|97.484.940
|% 3,47
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1057
|13,1077
|% -1,11
|
|Euro
|14,8833
|14,9451
|% -1,07
|
|Sterlin
|17,6469
|17,7354
|% -1,26
|
|Frank
|14,3062
|14,3924
|% -1,14
|
|Riyal
|3,4783
|3,4957
|% -1,18
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-6,81
|
|Altın Gr.
|769
|769
|-10,57
|
|Cumhuriyet
|5.122
|5.200
|-134,00
|
|Tam
|5.085
|5.230
|-133,94
|
|Yarım
|2.458
|2.530
|-64,79
|
|Çeyrek
|1.233
|1.265
|-32,39
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|-0,12
|
Seans Raporu
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