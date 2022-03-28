***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.03.2022 13:37
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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İÇTÜZÜK TADİL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013381
BIST
14:092.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 14,72
|Açılış
|: 2.180
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|Önceki Kapanış
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2.193
En Düşük
2.170
14:0914,8389
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 933,90
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934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler14:07
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|791.214
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.315.009
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|710.481
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|16.112.974
|% 9,83
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|198.839.247
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|59.278.476
|% -9,90
|
|KSTUR
|241,00
|168.212
|% -5,49
|
|SANEL
|5,82
|2.106.459
|% -4,59
|
|THYAO
|29,10
|2.760.400.111
|% 3,34
|
|SASA
|62,50
|1.439.186.608
|% 4,17
|
|KRDMD
|15,36
|877.523.242
|% 0,39
|
|KARSN
|5,08
|787.290.192
|% 2,63
|
|EREGL
|32,90
|682.235.088
|% -0,90
|
|ODAS
|1,82
|577.818.832
|% 8,33
|
|KARSN
|5,08
|787.290.192
|% 2,63
|
|THYAO
|29,10
|2.760.400.111
|% 3,34
|
|EKGYO
|2,31
|214.031.906
|% 1,32
|
|DOHOL
|3,30
|237.215.868
|% 2,17
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8343
|14,8421
|% 0,08
|
|Euro
|16,3027
|16,3168
|% 0,13
|
|Sterlin
|19,4554
|19,5530
|% -0,18
|
|Frank
|15,8048
|15,9000
|% -0,43
|
|Riyal
|3,9424
|3,9622
|% 0,02
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|-25,83
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-14,21
|
|Cumhuriyet
|6.095
|6.187
|-93,00
|
|Tam
|6.064
|6.215
|-95,62
|
|Yarım
|2.931
|3.007
|-46,26
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|-23,12
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,04
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|-0,28
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|B. Petrol
|113
|113
|-4,65
|