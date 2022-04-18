***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.04.2022 17:25
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'un İçtüzük Değişikliğine İlişkin Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021519
BIST
17:322.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 19,42
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.515
En Düşük
2.491
17:3214,6457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0134
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6571
En Düşük
14,6093
17:3215,8263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
17:32937,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 8,43
|Açılış
|: 937,70
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
941,30
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler17:32
|PKENT
|229,90
|36.514.300
|% 10,00
|
|BFREN
|1.177,90
|49.642.726
|% 9,99
|
|OYYAT
|59,50
|4.066.706
|% 9,98
|
|DOAS
|71,95
|144.977.134
|% 9,93
|
|DAGHL
|17,53
|6.637.054
|% 9,91
|
|MMCAS
|3,61
|628.375
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|290.744.986
|% -9,96
|
|ISGYO
|12,11
|74.896.753
|% -8,26
|
|ITTFH
|1,48
|40.043.881
|% -6,33
|
|PAGYO
|12,90
|2.128.382
|% -5,56
|
|GARAN
|14,41
|3.636.790.697
|% 3,67
|
|YKBNK
|5,28
|2.154.970.098
|% 1,73
|
|ASELS
|28,08
|2.109.605.413
|% 1,96
|
|THYAO
|37,82
|2.089.599.461
|% 0,21
|
|SISE
|18,05
|2.019.552.198
|% 3,62
|
|TSKB
|2,01
|868.380.374
|% 6,91
|
|YKBNK
|5,28
|2.154.970.098
|% 1,73
|
|VAKBN
|4,32
|1.589.894.200
|% 5,37
|
|SKBNK
|1,21
|442.892.711
|% 2,54
|
|GARAN
|14,41
|3.636.790.697
|% 3,67
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6423
|14,6457
|% 0,09
|
|Euro
|15,8110
|15,8263
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,0246
|19,1200
|% -0,17
|
|Frank
|15,4638
|15,5569
|% 0,08
|
|Riyal
|3,8918
|3,9114
|% 0,04
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|17,05
|
|Altın Gr.
|938
|939
|9,41
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,29
|0,20
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,16
|
Seans Raporu
17:32
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17:47BFREN
Yüzde 9.99 oranında artışla 1, 177.90 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 705 adet işlem
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17:46HALKB
Yüzde 7.80 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 221, 355, 971 adet işlem
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17:45DOCO
Yüzde 4.32 oranında artışla 1, 232.00 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 819 adet işlem
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17:44XU100
Endeks 2, 513 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 41, 636.00 milyon TL de
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17:44PKENT
Yüzde 10.00 oranında artışla 229.90 lira fiyatla işlem gören hissede 166, 036 adet işlem