***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.04.2022 17:07
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Kesinleşen Portföy Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022990
BIST
17:302.510
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -46,93
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.503
17:3014,7548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0522
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7559
En Düşük
14,6956
17:3015,9245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0250
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,9021
17:30920,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,56
|Açılış
|: 920,99
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler17:28
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.654.748
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|12.569.382
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|64.925.391
|% 9,64
|
|TIRE
|13,72
|134.632.969
|% 8,54
|
|TDGYO
|7,78
|26.073.685
|% -8,36
|
|OLMK
|8,29
|42.580.471
|% -8,30
|
|MANAS
|24,74
|50.681.388
|% -6,78
|
|ATLAS
|1,47
|5.308.116
|% -6,37
|
|KRSTL
|7,46
|82.497.377
|% -5,81
|
|THYAO
|40,74
|6.582.517.957
|% 1,39
|
|ASELS
|27,78
|2.857.816.566
|% -2,59
|
|GARAN
|14,39
|2.711.509.328
|% -0,69
|
|SISE
|18,04
|2.588.788.681
|% -1,31
|
|PETKM
|10,34
|1.812.047.299
|% -3,45
|
|EKGYO
|2,95
|1.570.795.536
|% -4,84
|
|ODAS
|2,58
|1.107.426.332
|% 1,98
|
|TSKB
|2,04
|661.196.022
|% -1,45
|
|YKBNK
|5,20
|1.325.859.978
|% -2,80
|
|HALKB
|6,10
|1.280.645.782
|% -1,45
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7458
|14,7561
|% 0,36
|
|Euro
|15,9109
|15,9214
|% -0,18
|
|Sterlin
|18,9370
|19,0320
|% -0,85
|
|Frank
|15,3568
|15,4494
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9213
|3,9410
|% 0,32
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-8,74
|
|Altın Gr.
|922
|923
|0,03
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|-0,10
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,17
|
Seans Raporu
17:28
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17:43
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