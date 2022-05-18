***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.05.2022 11:15
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
İZAHNAME TADIL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031083
BIST
11:442.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 7,28
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.403
En Düşük
2.385
11:4415,9389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0368
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9669
En Düşük
15,7603
11:4416,7472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0100
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
11:44929,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,56
|Açılış
|: 930,04
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
932,20
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler11:42
|ORCAY
|21,90
|85.100.401
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.619.939
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.376.138
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|9.937.991
|% 9,93
|
|ACSEL
|53,95
|7.328.706
|% 8,64
|
|UFUK
|36,44
|383.604
|% -9,98
|
|OYAYO
|7,99
|3.042.470
|% -9,31
|
|MNDRS
|3,37
|12.884.786
|% -5,34
|
|OZRDN
|10,55
|2.109.798
|% -4,87
|
|RHEAG
|1,97
|1.465.741
|% -4,83
|
|THYAO
|41,86
|1.843.151.691
|% -0,52
|
|SISE
|20,02
|721.182.450
|% 0,55
|
|SAHOL
|19,72
|496.541.199
|% 1,54
|
|YKBNK
|4,30
|451.017.470
|% 0,94
|
|AKBNK
|7,96
|405.088.217
|% 1,40
|
|YKBNK
|4,30
|451.017.470
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,66
|262.715.832
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,17
|96.456.016
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,96
|405.088.217
|% 1,40
|
|THYAO
|41,86
|1.843.151.691
|% -0,52
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9282
|15,9351
|% 0,21
|
|Euro
|16,7376
|16,7526
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,7015
|19,8003
|% -0,57
|
|Frank
|15,9184
|16,0143
|% -0,16
|
|Riyal
|4,2375
|4,2587
|% 0,23
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|0,32
|
|Altın Gr.
|930
|931
|2,15
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,63
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,01
|
|B. Petrol
|114
|114
|1,72
|
Seans Raporu
11:42
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11:57TIRE
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11:56XU100
Endeks 2, 401 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 9, 923.00 milyon TL de