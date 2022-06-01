***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.06.2022 15:27
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği Duyurusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033870
BIST
16:472.583
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 35,98
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
16:4716,4407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0453
|Açılış
|: 16,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
16:4717,6346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5427
16:47975,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,25
|Açılış
|: 975,24
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler16:47
|PENTA
|496,60
|81.181.966
|% 9,99
|
|OZRDN
|12,91
|2.116.725
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.865.259
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|36.821.594
|% 9,86
|
|AKSEN
|23,00
|353.547.428
|% 8,90
|
|PSGYO
|12,96
|252.338.239
|% -10,00
|
|AVTUR
|2,17
|2.268.555
|% -6,06
|
|MEPET
|3,31
|22.518.506
|% -5,70
|
|SUNTK
|23,62
|35.408.630
|% -4,53
|
|ALMAD
|2,85
|2.039.042
|% -4,36
|
|KOZAL
|205,40
|1.189.659.585
|% 4,16
|
|EKGYO
|2,83
|983.131.600
|% -1,39
|
|TTKOM
|9,95
|590.862.366
|% 2,05
|
|AKSEN
|23,00
|353.547.428
|% 8,90
|
|HALKB
|5,81
|325.711.701
|% 0,35
|
|ODAS
|2,80
|166.241.953
|% 1,82
|
|IHLGM
|0,78
|36.821.594
|% 9,86
|
|KLSYN
|2,16
|46.494.180
|% 2,86
|
|PEKGY
|1,20
|24.918.305
|% 3,45
|
|PSGYO
|12,96
|252.338.239
|% -10,00
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4327
|16,4407
|% 0,28
|
|Euro
|17,6076
|17,6346
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,5565
|20,6596
|% -0,28
|
|Frank
|17,0385
|17,1412
|% 0,06
|
|Riyal
|4,3688
|4,3907
|% 0,16
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|9,03
|
|Altın Gr.
|975
|975
|6,04
|
|Cumhuriyet
|6.496
|6.594
|19,00
|
|Tam
|6.469
|6.632
|29,07
|
|Yarım
|3.126
|3.208
|14,06
|
|Çeyrek
|1.568
|1.604
|7,03
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,21
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,68
|
Seans Raporu
16:47
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