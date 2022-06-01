***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.06.2022 15:27
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fonun Icazet Belgesine Iliskin Bilgilendirme
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033871
BIST
16:472.583
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 36,03
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
16:4716,4418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0464
|Açılış
|: 16,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
16:4717,6326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5427
16:47975,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,85
|Açılış
|: 975,24
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler16:47
|PENTA
|496,60
|81.181.966
|% 9,99
|
|OZRDN
|12,91
|2.116.725
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.865.259
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|36.821.594
|% 9,86
|
|AKSEN
|23,00
|353.547.428
|% 8,90
|
|PSGYO
|12,96
|252.338.239
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,82
|31.967.160
|% -9,32
|
|AVTUR
|2,17
|2.268.555
|% -6,06
|
|METRO
|1,12
|73.551.616
|% -5,88
|
|MEPET
|3,31
|22.518.506
|% -5,70
|
|THYAO
|49,72
|3.302.189.547
|% -0,36
|
|SASA
|38,32
|1.769.276.142
|% 5,04
|
|KRDMD
|15,07
|1.513.945.398
|% 2,52
|
|SISE
|21,22
|1.421.463.106
|% 1,14
|
|SAHOL
|20,90
|1.249.091.645
|% -1,51
|
|EKGYO
|2,83
|983.131.600
|% -1,39
|
|YKBNK
|4,74
|1.180.807.966
|% 2,82
|
|TSKB
|2,30
|246.676.367
|% 3,60
|
|VAKBN
|4,35
|434.145.130
|% 1,87
|
|ZOREN
|2,16
|200.182.629
|% 1,89
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4333
|16,4418
|% 0,28
|
|Euro
|17,6083
|17,6326
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,5588
|20,6619
|% -0,27
|
|Frank
|17,0413
|17,1439
|% 0,08
|
|Riyal
|4,3686
|4,3905
|% 0,16
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|7,25
|
|Altın Gr.
|977
|977
|7,68
|
|Cumhuriyet
|6.496
|6.594
|19,00
|
|Tam
|6.470
|6.633
|30,41
|
|Yarım
|3.127
|3.209
|14,71
|
|Çeyrek
|1.568
|1.604
|7,35
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|0,23
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,72
|
Seans Raporu
16:47
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17:02OZGYO
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