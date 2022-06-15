***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.06.2022 17:03
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasfiye Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037469
BIST
17:592.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 19,81
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.534
En Düşük
2.502
17:5917,2871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0225
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
17:5917,9904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0187
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
17:591.011,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,40
|Açılış
|: 1.011,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TETMT
|243,40
|9.206.892
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|5.404.085
|% 9,94
|
|RAYSG
|12,94
|7.692.015
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.539.995
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,45
|34.093.060
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|9.221.595
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|GARFA
|14,50
|3.128.291
|% -5,29
|
|THYAO
|48,44
|5.544.574.907
|% 3,37
|
|EREGL
|29,98
|3.067.626.139
|% -1,45
|
|SISE
|21,74
|2.060.600.633
|% -0,91
|
|SASA
|44,78
|1.874.043.829
|% 0,49
|
|AKBNK
|8,61
|1.079.151.842
|% 2,14
|
|TSKB
|2,15
|601.307.360
|% -2,27
|
|MARTI
|1,53
|369.313.446
|% 9,29
|
|YKBNK
|4,72
|917.446.502
|% 2,16
|
|DOHOL
|4,10
|772.049.839
|% 1,74
|
|ISCTR
|4,74
|710.259.963
|% -1,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2842
|17,2996
|% 0,20
|
|Euro
|17,9797
|17,9961
|% -0,07
|
|Sterlin
|20,8022
|20,9065
|% 0,70
|
|Frank
|17,2118
|17,3155
|% 0,22
|
|Riyal
|4,5950
|4,6181
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|12,66
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|7,76
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.707
|6.824
|36,00
|
|Yarım
|3.293
|3.338
|18,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.668
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,52
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|0,26
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,02
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59TAVHL
Yüzde 4.48 oranında artışla 51.05 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 389, 092 adet işlem
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17:57RTALB
Yüzde 7.37 oranında artışla 15.88 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 644, 501 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 31, 995.00 milyon TL de
-
17:56TUKAS
Yüzde 5.75 oranında artışla 14.15 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 272, 808 adet işlem
-
17:55RALYH
Yüzde 6.87 oranında artışla 13.53 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 811, 069 adet işlem