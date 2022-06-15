***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.06.2022 17:03
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasfiye Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037470
BIST
17:142.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 22,46
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.534
En Düşük
2.502
17:1417,2943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0297
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
17:1418,0351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0260
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
17:141.012,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,26
|Açılış
|: 1.012,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler17:12
|TETMT
|243,40
|9.164.297
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|5.382.361
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.438.892
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|GLYHO
|3,55
|244.841.096
|% 9,91
|
|TSGYO
|4,45
|8.196.233
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|9.149.493
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|48,66
|4.553.378.414
|% 3,84
|
|EREGL
|30,04
|2.627.532.808
|% -1,25
|
|SISE
|21,84
|1.784.422.600
|% -0,46
|
|SASA
|44,86
|1.747.012.552
|% 0,67
|
|AKBNK
|8,67
|993.527.065
|% 2,85
|
|MARTI
|1,52
|361.311.026
|% 8,57
|
|TSKB
|2,10
|435.466.911
|% -4,55
|
|YKBNK
|4,70
|768.889.406
|% 1,73
|
|DOHOL
|4,14
|645.685.689
|% 2,73
|
|ISCTR
|4,79
|656.657.871
|% -0,21
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2779
|17,2915
|% 0,16
|
|Euro
|18,0189
|18,0384
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,8241
|20,9285
|% 0,81
|
|Frank
|17,2108
|17,3145
|% 0,21
|
|Riyal
|4,5925
|4,6155
|% 0,07
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|13,82
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|9,68
|
|Cumhuriyet
|6.749
|6.851
|35,00
|
|Tam
|6.724
|6.829
|41,00
|
|Yarım
|3.301
|3.340
|20,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.670
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|0,28
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,51
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:26XU100
Endeks 2, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 29, 530.00 milyon TL de
-
17:26ARENA
Yüzde 5.19 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 726, 499 adet işlem
-
17:24MARTI
Yüzde 9.29 oranında artışla 1.53 lira fiyatla işlem gören hissede 247, 139, 532 adet işlem
-
17:23DOCO
Yüzde 7.60 oranında artışla 1, 604.30 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 032 adet işlem
-
17:22PAPIL
Yüzde 5.22 oranında artışla 14.52 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 670, 723 adet işlem