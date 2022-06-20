***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.06.2022 14:11
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/01/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gayrimenkul değerleme kuruluşunun değiştirilmesi hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038234
BIST
14:182.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,37
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.525
14:1817,3344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 17,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
14:1818,2644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0789
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
14:181.024,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,36
|Açılış
|: 1.024,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler14:18
|EGEEN
|2.205,50
|146.946.122
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.307.139
|% 9,98
|
|ULUSE
|167,60
|24.131.302
|% 9,97
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|SERVE
|26,00
|377.963
|% -4,27
|
|CASA
|117,00
|278.789
|% -4,10
|
|THYAO
|49,82
|4.086.704.684
|% 3,40
|
|EREGL
|27,90
|2.076.331.417
|% -3,26
|
|SASA
|45,80
|1.018.832.732
|% -0,52
|
|SISE
|21,98
|919.116.743
|% 0,37
|
|TUPRS
|258,60
|835.201.576
|% -3,65
|
|ODAS
|3,08
|682.390.892
|% 5,12
|
|YKBNK
|4,89
|639.922.977
|% 0,20
|
|DOHOL
|4,02
|436.296.596
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,61
|247.009.163
|% -0,38
|
|THYAO
|49,82
|4.086.704.684
|% 3,40
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3278
|17,3344
|% 0,05
|
|Euro
|18,2440
|18,2644
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,1652
|21,2713
|% 0,24
|
|Frank
|17,9145
|18,0224
|% 0,75
|
|Riyal
|4,6039
|4,6270
|% 0,01
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-1,45
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|-7,00
|
|Tam
|6.803
|6.900
|-66,00
|
|Yarım
|3.340
|3.375
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,24
|