***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.07.2022 19:11
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon İtfa Tasfiye Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047630
BIST
18:052.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 31,93
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
18:0517,8289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1017
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
18:0518,2518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1286
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
18:05982,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,62
|Açılış
|: 982,37
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INTEM
|73,15
|38.583.665
|% 10,00
|
|BRKO
|1,87
|3.493.211
|% 10,00
|
|ASUZU
|211,50
|338.280.637
|% 9,98
|
|TMSN
|38,16
|314.219.259
|% 9,97
|
|MIPAZ
|7,28
|41.157.568
|% 9,97
|
|HEDEF
|7,83
|93.380.900
|% -10,00
|
|SANEL
|11,11
|4.153.418
|% -9,97
|
|SERVE
|30,00
|7.310.590
|% -7,64
|
|ULUUN
|23,78
|499.590.713
|% -5,78
|
|TIRE
|24,56
|76.513.582
|% -5,54
|
|THYAO
|49,54
|4.025.025.781
|% -1,02
|
|SISE
|21,24
|1.808.227.540
|% 1,43
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,32
|
|AKBNK
|8,95
|1.039.468.113
|% 3,59
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 3,00
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,32
|
|SKBNK
|1,49
|310.823.522
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 3,00
|
|ODAS
|3,79
|680.415.470
|% 4,41
|
|TSKB
|2,43
|380.306.284
|% 3,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7817
|17,8289
|% 0,57
|
|Euro
|18,1635
|18,2518
|% 0,71
|
|Sterlin
|21,3560
|21,4631
|% 0,63
|
|Frank
|18,3552
|18,4657
|% -0,04
|
|Riyal
|4,7159
|4,7396
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-9,26
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.609
|6.693
|-69,00
|
|Yarım
|3.220
|3.272
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.636
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,44
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,55
|-0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,79
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 44 artarak (% 1.32 ) 2, 721
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EKGYO
-
17:59XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 186.00 milyon TL de
-
17:59ISCTR
Yüzde 4.87 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 222, 598 adet işlem
-
17:58MEGAP
Yüzde 6.68 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 414, 877 adet işlem