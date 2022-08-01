***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.08.2022 20:05
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30/06/2022 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050731
BIST
11:482.659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,55
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
11:4817,9546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0688
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
11:4818,3986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0299
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
11:481.022,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,10
|Açılış
|: 1.022,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler11:48
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|KLRHO
|19,70
|24.405.018
|% 9,75
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|YAYLA
|5,07
|4.082.156
|% -9,95
|
|IMASM
|64,35
|29.259.944
|% -8,14
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|TATGD
|17,55
|53.228.332
|% -6,65
|
|IHGZT
|0,79
|10.561.561
|% -5,95
|
|THYAO
|51,85
|1.809.365.637
|% 0,68
|
|SASA
|49,16
|1.479.096.454
|% 5,72
|
|SISE
|22,76
|1.086.975.360
|% -1,47
|
|EREGL
|27,98
|646.602.632
|% -0,21
|
|HEKTS
|34,70
|500.576.780
|% 2,06
|
|EKGYO
|3,13
|430.871.606
|% -0,32
|
|TSKB
|2,72
|342.575.362
|% 3,42
|
|YKBNK
|4,83
|426.035.677
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,74
|146.125.766
|% 2,96
|
|ODAS
|3,89
|249.287.144
|% 0,00
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9493
|17,9546
|% 0,38
|
|Euro
|18,3851
|18,3986
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,8168
|21,9262
|% -0,22
|
|Frank
|18,7835
|18,8967
|% 0,08
|
|Riyal
|4,7638
|4,7877
|% 0,27
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|0,40
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|2,55
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.826
|6.878
|-5,00
|
|Yarım
|3.326
|3.363
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.681
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,29
|20,32
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|-0,02
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,81
|