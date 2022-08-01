***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.08.2022 20:05
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30/06/2022 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050738
BIST
11:432.651
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -5,05
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
11:4317,9539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0681
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
11:4318,3979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0292
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
11:431.022,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,85
|Açılış
|: 1.022,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler11:40
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|KLRHO
|19,69
|16.786.411
|% 9,69
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|YAYLA
|5,07
|4.070.957
|% -9,95
|
|IMASM
|64,80
|29.011.923
|% -7,49
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|TATGD
|17,56
|51.429.124
|% -6,60
|
|IHGZT
|0,79
|10.445.563
|% -5,95
|
|THYAO
|51,85
|1.653.661.819
|% 0,68
|
|SASA
|49,20
|1.338.207.774
|% 5,81
|
|SISE
|22,76
|1.004.021.483
|% -1,47
|
|EREGL
|28,04
|598.036.085
|% 0,00
|
|HEKTS
|34,68
|467.399.029
|% 2,00
|
|EKGYO
|3,12
|397.444.385
|% -0,64
|
|TSKB
|2,71
|323.210.567
|% 3,04
|
|YKBNK
|4,84
|402.996.863
|% -0,21
|
|SKBNK
|1,74
|142.207.081
|% 2,96
|
|KRPLS
|6,72
|406.413.406
|% 8,21
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9489
|17,9544
|% 0,38
|
|Euro
|18,3780
|18,3944
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,8260
|21,9354
|% -0,18
|
|Frank
|18,7906
|18,9038
|% 0,12
|
|Riyal
|4,7638
|4,7877
|% 0,27
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|0,40
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|2,55
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.826
|6.878
|-5,00
|
|Yarım
|3.326
|3.363
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.681
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,29
|20,32
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|-0,02
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,81
|