***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.09.2022 22:24
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tasarruf sahiplerine duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060006
BIST
18:053.223
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 80,00
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.229
En Düşük
3.160
18:0518,2342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0380
|Açılış
|: 18,2830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1772
18:0518,1284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2875
En Düşük
18,1031
18:051.003,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,45
|Açılış
|: 1.002,93
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYYAT
|25,30
|21.069.272
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|26.469.849
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|641.111.382
|% 9,98
|
|HKTM
|23,38
|45.310.443
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|48.072.896
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|5.298.385
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,17
|105.319.607
|% -9,92
|
|COSMO
|38,04
|2.193.833
|% -8,47
|
|PENTA
|384,20
|74.920.796
|% -7,06
|
|NTGAZ
|22,10
|218.944.295
|% -5,80
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.114.026
|% 3,17
|
|GARAN
|24,38
|6.432.813.029
|% 7,31
|
|AKBNK
|13,03
|5.459.541.152
|% 9,96
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 5,40
|
|THYAO
|71,80
|4.824.721.905
|% 0,98
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.114.026
|% 3,17
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 5,40
|
|EKGYO
|4,05
|2.223.221.129
|% 1,25
|
|ISCTR
|8,84
|4.284.483.879
|% 9,95
|
|VAKBN
|8,34
|3.540.980.084
|% 8,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1270
|18,2342
|% 0,21
|
|Euro
|18,0986
|18,1284
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,9121
|21,0170
|% -0,11
|
|Frank
|18,5011
|18,6126
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8342
|4,8585
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|14,99
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|10,12
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|77,00
|
|Tam
|6.750
|6.818
|53,00
|
|Yarım
|3.289
|3.333
|26,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,57
|0,13
|
|B. Petrol
|93,23
|93,23
|0,87
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SKBNK
Yüzde 9.82 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 244, 346 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 100, 25 artarak (% 2.95 ) 3, 501
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, HALKB, ISCTR
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, GARAN, AKBNK
-
17:58XU100
Endeks 3, 226 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 65 üstünde . İşlem hacmi 73, 729.00 milyon TL de