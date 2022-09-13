Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

13.09.2022 18:00
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

duyuru



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062852


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.427
Değişim :  -6,09% |  -222,33
Açılış :  3.684  
Önceki Kapanış :  3.649  
En Yüksek
3.715 En Düşük
3.427
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NTHOL 13,53 166.834.797 % 10,00  
ROYAL 6,93 4.253.107 % 10,00  
RODRG 36,54 3.297.881 % 9,99  
COSMO 39,64 917.032 % 9,99  
OYYAT 30,88 91.424.662 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2458 18,2576 % 0,23  
Euro 18,2405 18,2542 % -1,05  
Sterlin 20,9957 21,1010 % -1,12  
Frank 18,9357 19,0498 % -0,52  
Riyal 4,8407 4,8650 % 0,09  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.703 -21,37  
Altın Gr. 999 999 -11,43  
Cumhuriyet 6.722 6.824 -48,00  
Tam 6.746 6.817 -39,00  
Yarım 3.287 3.333 -17,00  
Çeyrek 1.649 1.666 -10,00  
Gümüş.Ons 19,42 19,44 -0,36  
Gümüş Gr. 11,41 11,42 -0,20  
B. Petrol 92,33 92,33 -1,67  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru