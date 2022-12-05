***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.12.2022 16:41
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084382
BIST
16:444.987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 24,03
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
16:4418,6419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
16:4419,6983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0690
|Açılış
|: 19,7905
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
16:441.075,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,50
|Açılış
|: 1.075,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.074,80
BIST En Aktif Hisseler16:44
|GLBMD
|12,87
|43.161.495
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,17
|28.768.016
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|101.878.233
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|300.816.715
|% 9,99
|
|SASA
|108,00
|733.160.318
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|367.008.605
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|104.340.623
|% -9,98
|
|MIATK
|117,40
|76.152.095
|% -9,97
|
|PRDGS
|12,74
|78.513.657
|% -9,96
|
|EREGL
|43,10
|11.061.300.953
|% 4,06
|
|THYAO
|137,30
|11.049.063.579
|% 7,01
|
|KRDMD
|16,23
|7.786.716.841
|% 9,96
|
|ASELS
|48,92
|4.536.033.198
|% 4,00
|
|EKGYO
|7,26
|3.692.679.463
|% 1,68
|
|EKGYO
|7,26
|3.692.679.463
|% 1,68
|
|KRDMD
|16,23
|7.786.716.841
|% 9,96
|
|EREGL
|43,10
|11.061.300.953
|% 4,06
|
|ISCTR
|10,28
|2.657.825.307
|% -1,53
|
|ADESE
|1,85
|425.186.927
|% 9,47
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6312
|18,6419
|% 0,04
|
|Euro
|19,6929
|19,6983
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,8424
|22,9570
|% 0,10
|
|Frank
|19,8601
|19,9798
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% 0,00
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-2,76
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.076
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|7.192
|7.301
|9,00
|
|Tam
|7.213
|7.270
|-4,00
|
|Yarım
|3.498
|3.554
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,01
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,79
|13,80
|-0,07
|
|B. Petrol
|88,23
|88,23
|2,66
|