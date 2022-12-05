***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.12.2022 16:41
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084386
BIST
17:594.962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -1,28
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5918,6423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
17:5919,6267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0026
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5698
17:591.069,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,56
|Açılış
|: 1.069,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.069,39
BIST En Aktif Hisseler17:58
|GLCVY
|31,68
|104.152.129
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,17
|28.987.234
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.286.037
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|305.275.932
|% 9,99
|
|SNICA
|35,10
|1.448.637.751
|% -10,00
|
|SASA
|108,00
|749.837.678
|% -10,00
|
|ERCB
|101,70
|104.372.619
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|369.589.508
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.541.232
|% -9,98
|
|THYAO
|137,50
|14.175.460.367
|% 7,17
|
|EREGL
|42,54
|12.562.661.751
|% 2,70
|
|KRDMD
|16,23
|7.832.215.472
|% 9,96
|
|ASELS
|49,54
|5.966.473.209
|% 5,31
|
|EKGYO
|7,27
|4.302.276.431
|% 1,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.302.276.431
|% 1,82
|
|KRDMD
|16,23
|7.832.215.472
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,18
|3.171.698.991
|% -2,49
|
|EREGL
|42,54
|12.562.661.751
|% 2,70
|
|TSKB
|4,02
|965.503.412
|% -0,50
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6327
|18,6418
|% 0,04
|
|Euro
|19,6140
|19,6266
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,7561
|22,8702
|% -0,28
|
|Frank
|19,7805
|19,8997
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9435
|4,9683
|% 0,02
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-21,13
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|-7,19
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.174
|7.240
|-34,00
|
|Yarım
|3.479
|3.539
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.745
|1.769
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|13,52
|13,54
|-0,33
|
|B. Petrol
|86,96
|86,96
|1,39
|
Seans Raporu
17:58
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-
17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 461 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 753, 527 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.26 ) 4, 347