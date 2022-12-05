***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.12.2022 16:41
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084387
BIST
16:374.987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 24,20
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
16:3718,6425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
16:3719,7017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0724
|Açılış
|: 19,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
16:371.075,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,31
|Açılış
|: 1.075,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.074,80
BIST En Aktif Hisseler16:35
|EMKEL
|5,17
|28.768.016
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|101.878.233
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|300.385.870
|% 9,99
|
|ALKA
|46,72
|252.548.776
|% 9,98
|
|SASA
|108,00
|731.485.994
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|366.919.544
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|104.266.611
|% -9,98
|
|MIATK
|117,40
|76.041.856
|% -9,97
|
|YEOTK
|71,85
|113.773.737
|% -9,96
|
|THYAO
|136,90
|10.985.526.533
|% 6,70
|
|EREGL
|43,08
|10.955.963.035
|% 4,01
|
|KRDMD
|16,23
|7.785.362.854
|% 9,96
|
|ASELS
|48,84
|4.500.821.837
|% 3,83
|
|EKGYO
|7,26
|3.682.891.924
|% 1,68
|
|EKGYO
|7,26
|3.682.891.924
|% 1,68
|
|KRDMD
|16,23
|7.785.362.854
|% 9,96
|
|EREGL
|43,08
|10.955.963.035
|% 4,01
|
|ISCTR
|10,28
|2.589.828.754
|% -1,53
|
|ADESE
|1,85
|425.093.634
|% 9,47
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6306
|18,6425
|% 0,04
|
|Euro
|19,6972
|19,7017
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,8601
|22,9748
|% 0,18
|
|Frank
|19,8663
|19,9860
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9428
|4,9676
|% 0,01
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-4,34
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.076
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|7.187
|7.296
|4,00
|
|Tam
|7.209
|7.266
|-8,00
|
|Yarım
|3.496
|3.552
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.776
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,94
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,78
|13,80
|-0,07
|
|B. Petrol
|88,10
|88,10
|2,53
|
Seans Raporu
16:35
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-
16:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 27 artarak (% 0.81 ) 5, 357
-
16:50
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, EREGL
-
16:50
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, KRDMD
-
16:50XU100
Endeks 4, 991 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 102, 020.00 milyon TL de
-
16:50RODRG
Yüzde 9.96 oranında artışla 29.38 lira fiyatla işlem gören hissede 346, 134 adet işlem