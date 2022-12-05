***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.12.2022 16:41
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084389
BIST
16:374.987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 24,20
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
16:3718,6409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
16:3719,6991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0698
|Açılış
|: 19,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
16:371.075,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,45
|Açılış
|: 1.075,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.074,80
BIST En Aktif Hisseler16:37
|GLBMD
|12,87
|42.675.215
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,17
|28.768.016
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|101.878.233
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|300.663.063
|% 9,99
|
|SASA
|108,00
|731.840.450
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|366.996.548
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|104.334.786
|% -9,98
|
|MIATK
|117,40
|76.127.793
|% -9,97
|
|YEOTK
|71,85
|113.863.046
|% -9,96
|
|EREGL
|43,08
|11.008.626.591
|% 4,01
|
|THYAO
|136,80
|11.004.990.592
|% 6,63
|
|KRDMD
|16,23
|7.785.689.434
|% 9,96
|
|ASELS
|48,78
|4.514.418.518
|% 3,70
|
|EKGYO
|7,25
|3.687.848.113
|% 1,54
|
|EKGYO
|7,25
|3.687.848.113
|% 1,54
|
|KRDMD
|16,23
|7.785.689.434
|% 9,96
|
|EREGL
|43,08
|11.008.626.591
|% 4,01
|
|ISCTR
|10,26
|2.607.333.753
|% -1,72
|
|ADESE
|1,85
|425.159.675
|% 9,47
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6325
|18,6409
|% 0,03
|
|Euro
|19,6933
|19,6991
|% 0,36
|
|Sterlin
|22,8423
|22,9569
|% 0,10
|
|Frank
|19,8624
|19,9820
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9428
|4,9676
|% 0,01
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-5,60
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.076
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|7.186
|7.294
|2,00
|
|Tam
|7.208
|7.265
|-9,00
|
|Yarım
|3.496
|3.552
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|13,76
|13,78
|-0,09
|
|B. Petrol
|88,16
|88,16
|2,59
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:53CEMAS
Yüzde 4.44 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 678, 818 adet işlem
-
16:51YKSLN
Yüzde 4.16 oranında artışla 12.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 680, 510 adet işlem
-
16:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 27 artarak (% 0.81 ) 5, 357
-
16:50
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, EREGL
-
16:50
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, KRDMD