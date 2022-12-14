***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.12.2022 13:41
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Karşılaştırma Ölçütü Değişikliği Duyurusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087060
BIST
17:595.067
En Yüksek
|Değişim
|: -3,60%
|| -189,21
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.042
17:5918,6292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0134
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:5919,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0498
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:591.084,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,55
|Açılış
|: 1.084,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BTCIM
|40,70
|841.117.139
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|536.106
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|91.986.411
|% 9,98
|
|KUYAS
|27,98
|54.981.092
|% 9,98
|
|IHGZT
|1,65
|287.993.966
|% -9,84
|
|DGNMO
|8,89
|127.395.461
|% -9,47
|
|METRO
|2,11
|71.532.587
|% -9,05
|
|YESIL
|4,38
|44.223.980
|% -8,94
|
|SNICA
|33,84
|423.240.615
|% -8,64
|
|KRDMD
|17,84
|16.063.551.208
|% -5,21
|
|THYAO
|137,90
|8.576.947.670
|% -4,24
|
|ASELS
|56,50
|8.529.677.086
|% -4,80
|
|AKBNK
|17,13
|6.438.292.073
|% -1,89
|
|VAKBN
|10,72
|6.248.712.903
|% 1,61
|
|KRDMD
|17,84
|16.063.551.208
|% -5,21
|
|EKGYO
|7,93
|5.596.766.655
|% 0,25
|
|SKBNK
|2,70
|1.900.815.648
|% -2,17
|
|VAKBN
|10,72
|6.248.712.903
|% 1,61
|
|YKBNK
|11,05
|5.450.003.871
|% -4,33
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6260
|18,6292
|% -0,07
|
|Euro
|19,8437
|19,8652
|% 0,25
|
|Sterlin
|23,0241
|23,1396
|% 0,22
|
|Frank
|20,0669
|20,1878
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% -0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,58
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.086
|0,40
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.295
|7.344
|0,00
|
|Yarım
|3.533
|3.590
|0,00
|
|Çeyrek
|1.772
|1.795
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|0,09
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|1,40
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59MAKTK
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 715, 721 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 48 kaybederek (% -1.81 ) 5, 546
-
17:58XU100
Endeks 5, 171 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 145, 820.00 milyon TL de
-
17:58HEDEF
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 21.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 964 adet işlem
-
17:57HUNER
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 036, 848 adet işlem