***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.12.2022 08:54
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088613
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
0
En Düşük
0
18:0518,6401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0100
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6738
En Düşük
18,6247
18:0519,7813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8742
En Düşük
19,7252
18:051.073,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,42
|Açılış
|: 1.073,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.071,50
|
1.077,27
En Düşük
1.069,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|89,70
|44.219.369
|% 0,00
|
|ADESE
|1,96
|240.439.771
|% 0,00
|
|AKCNS
|56,30
|50.107.664
|% 0,00
|
|AKENR
|5,54
|66.527.103
|% 0,00
|
|AKFGY
|5,30
|340.778.721
|% 0,00
|
|ADEL
|89,70
|44.219.369
|% 0,00
|
|ADESE
|1,96
|240.439.771
|% 0,00
|
|AKCNS
|56,30
|50.107.664
|% 0,00
|
|AKENR
|5,54
|66.527.103
|% 0,00
|
|AKFGY
|5,30
|340.778.721
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 0,00
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 0,00
|
|THYAO
|143,30
|7.226.233.080
|% 0,00
|
|AKBNK
|20,50
|6.323.324.818
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,28
|5.364.566.340
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 0,00
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,83
|1.559.808.367
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6345
|18,6401
|% -0,05
|
|Euro
|19,7578
|19,7813
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,5368
|22,6498
|% -0,19
|
|Frank
|20,0042
|20,1247
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9413
|4,9661
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,61
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|2,21
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.246
|7.299
|9,00
|
|Yarım
|3.520
|3.568
|4,00
|
|Çeyrek
|1.760
|1.784
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,80
|13,83
|0,06
|
|B. Petrol
|79,97
|79,97
|0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
-
17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
-
17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
-
17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem