***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.01.2023 08:36
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099142
BIST
18:055.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.402
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.417
En Düşük
5.124
18:0518,7755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9100
|
18,7888
En Düşük
18,6015
18:0520,1696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0207
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1000
|
20,2406
En Düşük
19,9729
18:051.130,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,85
|Açılış
|: 1.130,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|53,00
|1.306.012
|% 100,00
|
|EUHOL
|2,34
|133.932.121
|% 12,50
|
|YYAPI
|2,76
|30.169.420
|% 0,00
|
|PEGYO
|5,09
|25.658.043
|% 0,00
|
|OZSUB
|15,61
|19.043.739
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,76
|30.169.420
|% 0,00
|
|PEGYO
|5,09
|25.658.043
|% 0,00
|
|OZSUB
|15,61
|19.043.739
|% 0,00
|
|PLTUR
|12,49
|108.505.922
|% 0,00
|
|KNFRT
|14,60
|22.173.378
|% 0,00
|
|THYAO
|138,40
|9.223.090.771
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,79
|8.517.696.709
|% 0,00
|
|EREGL
|39,82
|8.050.251.391
|% 0,00
|
|ASELS
|59,10
|6.654.257.172
|% 0,00
|
|ENKAI
|34,26
|5.269.115.040
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,79
|8.517.696.709
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,73
|3.809.410.291
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,12
|3.651.975.897
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,84
|772.559.439
|% 0,00
|
|EREGL
|39,82
|8.050.251.391
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7725
|18,7755
|% 0,03
|
|Euro
|20,1532
|20,1696
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,7802
|22,8945
|% -0,04
|
|Frank
|20,2989
|20,4212
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9829
|5,0079
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|2,15
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,12
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.653
|7.722
|14,00
|
|Yarım
|3.706
|3.777
|6,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.889
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,31
|79,31
|-0,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MARTI
Yüzde -9.84 oranında düşüşle 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 176, 947 adet işlem
-
17:58EGEEN
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 6, 190.00 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 541 adet işlem
-
17:57VKFYO
Yüzde -6.76 oranında düşüşle 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 870, 337 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 156 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 48 altında . İşlem hacmi 102, 227.00 milyon TL de
-
17:55VAKKO
Yüzde -7.69 oranında düşüşle 51.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 713 adet işlem