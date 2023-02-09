***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.02.2023 08:54
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tassaruf Sahıplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111834
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8386
En Düşük
18,8061
10:4220,2968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1181
|Açılış
|: 20,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,3119
En Düşük
20,1179
10:421.139,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,51
|Açılış
|: 1.139,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.142,13
En Düşük
1.133,54
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8302
|18,8339
|% 0,03
|
|Euro
|20,2842
|20,2926
|% 0,56
|
|Sterlin
|22,7777
|22,8919
|% 0,54
|
|Frank
|20,3986
|20,5215
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0029
|5,0280
|% -0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|6,27
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.140
|4,45
|
|Cumhuriyet
|7.698
|7.815
|26,00
|
|Tam
|7.729
|7.773
|7,00
|
|Yarım
|3.776
|3.804
|4,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.902
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,59
|13,60
|0,10
|
|B. Petrol
|85,41
|85,41
|0,31
|