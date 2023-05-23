***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.05.2023 13:53
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153048
BIST
18:054.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 4,78
|Açılış
|: 4.467
|
|Önceki Kapanış
|: 4.466
|
4.499
En Düşük
4.436
18:0519,8576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0330
|Açılış
|: 21,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,1793
En Düşük
19,7348
18:0521,4338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0185
|Açılış
|: 22,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1500
|
22,0453
En Düşük
21,3710
18:051.255,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,16
|Açılış
|: 1.255,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,10
|
1.272,80
En Düşük
1.247,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|47,30
|158.187.924
|% 10,00
|
|BMSCH
|14,26
|29.151.975
|% 9,95
|
|CANTE
|21,28
|201.041.506
|% 9,92
|
|GWIND
|16,65
|137.375.840
|% 7,70
|
|KGYO
|48,20
|32.260.754
|% 7,25
|
|EUPWR
|78,05
|2.675.631.616
|% -9,45
|
|MERCN
|25,08
|17.430.462
|% -7,11
|
|KLRHO
|25,08
|24.981.437
|% -5,79
|
|TUREX
|23,54
|12.702.739
|% -5,76
|
|MANAS
|6,51
|23.459.305
|% -5,65
|
|EUPWR
|78,05
|2.675.631.616
|% -9,45
|
|ASTOR
|51,00
|2.275.471.091
|% 0,69
|
|CWENE
|134,50
|1.110.670.085
|% 2,20
|
|BIENY
|42,82
|990.159.933
|% 0,05
|
|SDTTR
|118,90
|615.807.344
|% 2,50
|
|ASTOR
|51,00
|2.275.471.091
|% 0,69
|
|EUPWR
|78,05
|2.675.631.616
|% -9,45
|
|AKFYE
|9,87
|306.835.209
|% 0,41
|
|KAYSE
|15,08
|448.281.431
|% -4,86
|
|BIENY
|42,82
|990.159.933
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8526
|19,8592
|% 0,17
|
|Euro
|21,4079
|21,4214
|% -0,14
|
|Sterlin
|24,5988
|24,7222
|% 0,13
|
|Frank
|21,9690
|22,1013
|% -0,05
|
|Riyal
|5,2779
|5,3044
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|-3,83
|
|Altın Gr.
|1.257
|1.257
|0,69
|
|Cumhuriyet
|9.418
|9.561
|276,00
|
|Tam
|9.371
|9.629
|299,76
|
|Yarım
|4.560
|4.782
|120,00
|
|Çeyrek
|2.273
|2.377
|67,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,98
|14,99
|-0,06
|
|B. Petrol
|76,90
|76,90
|0,91
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 98 artarak (% 0.59 ) 4, 953
-
17:58KGYO
Yüzde 5.70 oranında artışla 47.50 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 643 adet işlem
-
17:56BURVA
Yüzde 8.91 oranında artışla 35.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 232, 803 adet işlem
-
17:55ODAS
Yüzde 7.88 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 751, 068 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 4, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 35, 512.00 milyon TL de