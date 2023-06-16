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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

16.06.2023 09:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159310


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BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PASEU 33,26 5.992.321 % 9,99  
FORTE 16,12 3.247.713 % 9,96  
COSMO 87,00 3.641.927 % 9,57  
METUR 6,75 4.615.907 % 8,17  
ATLAS 3,50 8.309.354 % 7,03  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 23,6707 23,6757 % 0,12  
Euro 25,9070 25,9125 % 0,19  
Sterlin 30,2105 30,3620 % 0,18  
Frank 26,4463 26,6056 % 0,07  
Riyal 6,2925 6,3241 % 0,05  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.962 1.962 3,92  
Altın Gr. 1.493 1.493 3,51  
Cumhuriyet 9.776 9.924 -78,00  
Tam 9.722 9.987 -68,26  
Yarım 4.772 4.885 1,00  
Çeyrek 2.386 2.443 1,00  
Gümüş.Ons 23,97 24,00 0,09  
Gümüş Gr. 18,25 18,26 0,08  
B. Petrol 75,78 75,78 0,11  
Seans Raporu 09:55
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