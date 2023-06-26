***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.06.2023 14:12
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Değişen Standart İzahname Formatına Uyum Sağlanması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162176
BIST
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15:055.726
En Düşük
|Değişim
|: 2,57%
|| 143,26
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.728
15:0525,9225
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 0,6920
|Açılış
|: 25,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
15:0528,3810
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 0,9473
|Açılış
|: 28,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3922
En Düşük
27,5490
15:051.608,22
En Yüksek
|Değişim
|: 3,12%
|| 48,69
|Açılış
|: 1.608,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.617,94
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler15:05
|MERIT
|40,92
|19.895.999
|% 10,00
|
|ACSEL
|71,55
|30.123.350
|% 9,99
|
|CLEBI
|603,50
|93.184.890
|% 9,99
|
|OTTO
|173,90
|12.974.157
|% 9,99
|
|DOGUB
|13,67
|51.203.785
|% 9,98
|
|DIRIT
|6,61
|386.919
|% -5,30
|
|BURVA
|65,00
|20.988.247
|% -4,27
|
|POLTK
|2.633,20
|42.989.523
|% -4,05
|
|BURCE
|163,10
|23.231.254
|% -2,74
|
|UFUK
|64,50
|3.162.587
|% -2,57
|
|THYAO
|189,50
|6.272.969.751
|% 2,60
|
|KOZAL
|25,02
|2.885.797.067
|% 7,01
|
|YKBNK
|13,17
|2.306.690.826
|% 2,57
|
|AKBNK
|20,40
|2.215.540.892
|% 3,08
|
|ASTOR
|59,90
|2.017.223.369
|% 7,16
|
|YKBNK
|13,17
|2.306.690.826
|% 2,57
|
|KOZAL
|25,02
|2.885.797.067
|% 7,01
|
|AKBNK
|20,40
|2.215.540.892
|% 3,08
|
|EKGYO
|7,42
|783.476.655
|% 1,92
|
|ISCTR
|14,07
|1.386.853.537
|% 3,08
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9031
|25,9225
|% 2,74
|
|Euro
|28,2479
|28,3810
|% 3,45
|
|Sterlin
|32,8440
|33,0087
|% 2,70
|
|Frank
|28,9568
|29,1313
|% 3,29
|
|Riyal
|6,8905
|6,9250
|% 2,72
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|10,29
|
|Altın Gr.
|1.609
|1.609
|49,72
|
|Cumhuriyet
|10.649
|10.809
|297,00
|
|Tam
|10.597
|10.871
|304,17
|
|Yarım
|5.148
|5.292
|265,00
|
|Çeyrek
|2.582
|2.646
|132,00
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,85
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|19,00
|19,01
|0,79
|
|B. Petrol
|74,55
|74,55
|0,54
|
Seans Raporu
15:05
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-
15:20AKFYE
Yüzde 5.65 oranında artışla 11.22 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 261, 240 adet işlem
-
15:19GARFA
Yüzde 10.00 oranında artışla 38.28 lira fiyatla işlem gören hissede 313, 579 adet işlem
-
15:18XU100
Endeks 5, 724 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 52 üstünde . İşlem hacmi 50, 235.00 milyon TL de
-
15:18PNLSN
Yüzde 5.90 oranında artışla 47.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 252, 625 adet işlem
-
15:17EUREN
Yüzde 6.67 oranında artışla 12.31 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 568, 529 adet işlem