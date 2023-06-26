***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.06.2023 14:12
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Değişen Standart İzahname Formatına Uyum Sağlanması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162182
BIST
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15:055.726
En Düşük
|Değişim
|: 2,57%
|| 143,26
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.728
15:0525,9533
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 0,7228
|Açılış
|: 25,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
15:0528,3874
En Yüksek
|Değişim
|: 3,48%
|| 0,9537
|Açılış
|: 28,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3922
En Düşük
27,5490
15:051.608,22
En Yüksek
|Değişim
|: 3,12%
|| 48,69
|Açılış
|: 1.608,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.617,94
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler15:05
|MERIT
|40,92
|19.895.999
|% 10,00
|
|CLEBI
|603,50
|93.184.890
|% 9,99
|
|ACSEL
|71,55
|30.117.698
|% 9,99
|
|OTTO
|173,90
|12.974.157
|% 9,99
|
|DOGUB
|13,67
|51.069.422
|% 9,98
|
|DIRIT
|6,61
|386.919
|% -5,30
|
|BURVA
|65,00
|20.961.921
|% -4,27
|
|POLTK
|2.635,90
|42.605.344
|% -3,95
|
|BURCE
|163,90
|23.198.276
|% -2,27
|
|BRKO
|4,60
|1.046.634
|% -2,13
|
|ASTOR
|59,85
|2.013.996.708
|% 7,07
|
|PGSUS
|610,50
|948.810.638
|% 1,18
|
|FORTE
|28,14
|622.204.776
|% 8,56
|
|ALFAS
|441,50
|572.075.727
|% 2,03
|
|IMASM
|16,24
|560.270.062
|% 6,63
|
|IMASM
|16,24
|560.270.062
|% 6,63
|
|ASTOR
|59,85
|2.013.996.708
|% 7,07
|
|AKFYE
|11,21
|313.743.677
|% 5,56
|
|FORTE
|28,14
|622.204.776
|% 8,56
|
|EUREN
|12,32
|205.021.669
|% 6,76
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9113
|25,9533
|% 2,86
|
|Euro
|28,2457
|28,3874
|% 3,48
|
|Sterlin
|32,8427
|33,0074
|% 2,70
|
|Frank
|28,9264
|29,1007
|% 3,18
|
|Riyal
|6,8854
|6,9199
|% 2,64
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|10,29
|
|Altın Gr.
|1.609
|1.609
|49,72
|
|Cumhuriyet
|10.649
|10.809
|297,00
|
|Tam
|10.597
|10.871
|304,17
|
|Yarım
|5.148
|5.292
|265,00
|
|Çeyrek
|2.582
|2.646
|132,00
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,85
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|19,00
|19,01
|0,79
|
|B. Petrol
|74,55
|74,55
|0,54
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:20AKFYE
Yüzde 5.65 oranında artışla 11.22 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 261, 240 adet işlem
-
15:19GARFA
Yüzde 10.00 oranında artışla 38.28 lira fiyatla işlem gören hissede 313, 579 adet işlem
-
15:18XU100
Endeks 5, 724 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 52 üstünde . İşlem hacmi 50, 235.00 milyon TL de
-
15:18PNLSN
Yüzde 5.90 oranında artışla 47.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 252, 625 adet işlem
-
15:17EUREN
Yüzde 6.67 oranında artışla 12.31 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 568, 529 adet işlem