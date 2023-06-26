***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.06.2023 16:02
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162272
BIST
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18:005.735
En Düşük
|Değişim
|: 2,73%
|| 152,37
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.750
18:0025,7210
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,4905
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
18:0028,0699
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,6362
|Açılış
|: 28,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3922
En Düşük
27,5490
18:001.585,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 25,54
|Açılış
|: 1.585,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.617,94
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BRYAT
|1.248,50
|320.777.256
|% 10,00
|
|MARKA
|9,68
|25.654.643
|% 10,00
|
|KONKA
|45,76
|163.905.194
|% 10,00
|
|GARFA
|38,28
|13.223.944
|% 10,00
|
|MERIT
|40,92
|35.075.664
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,40
|2.247.616
|% -9,18
|
|DIRIT
|6,60
|529.241
|% -5,44
|
|BURVA
|64,25
|34.280.169
|% -5,38
|
|POLTK
|2.611,20
|55.451.770
|% -4,85
|
|BURCE
|162,20
|32.174.124
|% -3,28
|
|THYAO
|190,70
|8.706.328.328
|% 3,25
|
|KOZAL
|25,08
|3.669.397.114
|% 7,27
|
|YKBNK
|13,12
|3.536.725.212
|% 2,18
|
|ASTOR
|60,10
|3.415.397.220
|% 7,51
|
|AKBNK
|20,44
|3.386.882.819
|% 3,28
|
|YKBNK
|13,12
|3.536.725.212
|% 2,18
|
|EKGYO
|7,46
|1.272.710.483
|% 2,47
|
|AKBNK
|20,44
|3.386.882.819
|% 3,28
|
|ZOREN
|3,23
|513.295.409
|% 6,60
|
|KOZAL
|25,08
|3.669.397.114
|% 7,27
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,6889
|25,7140
|% 1,92
|
|Euro
|28,0053
|28,0558
|% 2,27
|
|Sterlin
|32,4723
|32,6351
|% 1,54
|
|Frank
|28,5209
|28,6927
|% 1,74
|
|Riyal
|6,8107
|6,8448
|% 1,53
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|2,37
|
|Altın Gr.
|1.590
|1.591
|31,10
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.089
|5.272
|245,00
|
|Çeyrek
|2.552
|2.636
|122,00
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|18,83
|18,85
|0,63
|
|B. Petrol
|74,11
|74,11
|0,10
|
Seans Raporu
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17:59ACSEL
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 39 artarak (% 2.71 ) 5, 169
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, BRISA, YAPRK, OTTO, IMASM, MTRYO, MAKTK, OYLUM, LUKSK, GARFA
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