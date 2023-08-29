***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.08.2023 08:26
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190069
BIST
'
11:197.967
En Düşük
|Değişim
|: 0,32%
|| 25,63
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.905
En Yüksek
8.003
11:1926,6260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1676
|Açılış
|: 26,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6330
En Düşük
25,9709
11:1928,7813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1486
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8350
En Düşük
28,1807
11:191.646,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 12,19
|Açılış
|: 1.646,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.648,08
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler11:16
|ULAS
|17,16
|10.836.929
|% 10,00
|
|ISBTR
|63.525,10
|317.626
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|1.035.519
|% 10,00
|
|OTTO
|275,00
|553.850
|% 10,00
|
|IZENR
|49,12
|123.104.200
|% 9,99
|
|KENT
|427,10
|829.001
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|732.195
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|661.796.321
|% -9,93
|
|QNBFB
|103,00
|1.312.014
|% -9,25
|
|UMPAS
|4,47
|451.474
|% -8,02
|
|TUPRS
|143,20
|3.086.851.021
|% -2,45
|
|ISCTR
|20,38
|2.757.470.120
|% -0,20
|
|ASTOR
|137,00
|2.730.878.347
|% 1,11
|
|THYAO
|251,80
|2.267.089.093
|% -1,64
|
|KCHOL
|146,40
|2.224.648.203
|% 3,83
|
|ISCTR
|20,38
|2.757.470.120
|% -0,20
|
|ZOREN
|4,72
|421.348.701
|% -2,68
|
|EKGYO
|8,54
|578.969.501
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,90
|870.770.492
|% 1,38
|
|PETKM
|20,12
|957.377.305
|% -0,20
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6063
|26,6179
|% 0,60
|
|Euro
|28,7611
|28,7751
|% 0,50
|
|Sterlin
|33,4717
|33,6396
|% 0,64
|
|Frank
|29,9893
|30,1700
|% 0,54
|
|Riyal
|7,0754
|7,1109
|% 0,57
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|3,08
|
|Altın Gr.
|1.646
|1.647
|12,46
|
|Cumhuriyet
|11.213
|11.383
|-86,00
|
|Tam
|10.998
|11.101
|15,00
|
|Yarım
|5.512
|5.572
|8,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.787
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,77
|20,80
|0,16
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|0,24
|
Seans Raporu
11:16
daha fazla
-
11:31ADEL
Yüzde 7.17 oranında artışla 588.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 066, 432 adet işlem
-
11:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KCHOL, ARCLK
-
11:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 28 artarak (% 0.15 ) 7, 025
-
11:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KZGYO, ENERY, EMNIS, IDEAS, ISBTR, MIATK, DIRIT, CRFSA, TATEN, OTTO
-
11:29
PKENT, ELITE, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında