***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.08.2023 08:26
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190071
BIST
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11:187.961
En Düşük
|Değişim
|: 0,24%
|| 18,80
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.905
En Yüksek
8.003
11:1826,6260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1676
|Açılış
|: 26,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6330
En Düşük
25,9709
11:1828,7813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1486
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8350
En Düşük
28,1807
11:181.646,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 12,19
|Açılış
|: 1.646,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.648,08
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler11:16
|ULAS
|17,16
|10.836.929
|% 10,00
|
|ISBTR
|63.525,10
|317.626
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|1.035.519
|% 10,00
|
|OTTO
|275,00
|553.850
|% 10,00
|
|IZENR
|49,12
|122.191.894
|% 9,99
|
|KENT
|427,10
|829.001
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|732.195
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|636.616.292
|% -9,93
|
|QNBFB
|103,00
|1.312.014
|% -9,25
|
|UMPAS
|4,47
|451.474
|% -8,02
|
|TUPRS
|143,60
|3.034.553.894
|% -2,18
|
|ASTOR
|137,90
|2.656.111.748
|% 1,77
|
|ISCTR
|20,54
|2.648.190.755
|% 0,59
|
|THYAO
|252,50
|2.186.626.843
|% -1,37
|
|KCHOL
|145,80
|2.099.734.862
|% 3,40
|
|ISCTR
|20,54
|2.648.190.755
|% 0,59
|
|ZOREN
|4,74
|408.973.022
|% -2,27
|
|EKGYO
|8,56
|536.293.582
|% 0,23
|
|YKBNK
|16,97
|854.015.586
|% 1,80
|
|PETKM
|20,20
|920.409.882
|% 0,20
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6063
|26,6179
|% 0,60
|
|Euro
|28,7611
|28,7751
|% 0,50
|
|Sterlin
|33,4851
|33,6530
|% 0,68
|
|Frank
|29,9934
|30,1740
|% 0,55
|
|Riyal
|7,0780
|7,1135
|% 0,61
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|3,22
|
|Altın Gr.
|1.646
|1.646
|12,01
|
|Cumhuriyet
|11.213
|11.383
|-86,00
|
|Tam
|10.996
|11.098
|12,00
|
|Yarım
|5.511
|5.570
|6,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.787
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,26
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,76
|20,79
|0,15
|
|B. Petrol
|84,16
|84,16
|0,29
|
Seans Raporu
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