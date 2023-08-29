***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.08.2023 08:26
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190083
BIST
'
11:207.977
En Düşük
|Değişim
|: 0,45%
|| 35,59
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.905
En Yüksek
8.003
11:2026,6530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1946
|Açılış
|: 26,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6530
En Düşük
25,9709
11:2028,7771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1444
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8350
En Düşük
28,1807
11:201.646,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 12,23
|Açılış
|: 1.646,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.648,08
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler11:20
|ULAS
|17,16
|10.836.929
|% 10,00
|
|ISBTR
|63.525,10
|317.626
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|1.035.519
|% 10,00
|
|OTTO
|275,00
|553.850
|% 10,00
|
|IZENR
|49,12
|124.042.687
|% 9,99
|
|KENT
|427,10
|829.001
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|732.195
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,95
|782.127.217
|% -9,69
|
|QNBFB
|103,00
|1.312.014
|% -9,25
|
|UMPAS
|4,47
|451.474
|% -8,02
|
|TUPRS
|143,80
|3.171.811.688
|% -2,04
|
|ISCTR
|20,66
|2.910.850.916
|% 1,18
|
|ASTOR
|137,50
|2.772.536.710
|% 1,48
|
|KCHOL
|146,80
|2.359.819.241
|% 4,11
|
|THYAO
|252,30
|2.322.526.142
|% -1,45
|
|ISCTR
|20,66
|2.910.850.916
|% 1,18
|
|ZOREN
|4,75
|438.891.614
|% -2,06
|
|EKGYO
|8,55
|588.757.125
|% 0,12
|
|YKBNK
|17,01
|919.834.009
|% 2,04
|
|PETKM
|20,12
|990.870.233
|% -0,20
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5654
|26,6530
|% 0,74
|
|Euro
|28,7653
|28,7771
|% 0,50
|
|Sterlin
|33,4812
|33,6491
|% 0,67
|
|Frank
|29,9875
|30,1681
|% 0,53
|
|Riyal
|7,0766
|7,1121
|% 0,59
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|3,00
|
|Altın Gr.
|1.646
|1.647
|12,43
|
|Cumhuriyet
|11.213
|11.383
|-86,00
|
|Tam
|10.995
|11.097
|11,00
|
|Yarım
|5.510
|5.570
|6,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.787
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,78
|20,80
|0,16
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,27
|