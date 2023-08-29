***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.08.2023 08:26
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
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Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190091
BIST
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11:217.972
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 30,43
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.905
En Yüksek
8.003
11:2126,6195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1611
|Açılış
|: 26,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6330
En Düşük
25,9709
11:2128,7684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1357
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8350
En Düşük
28,1807
11:211.646,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 12,19
|Açılış
|: 1.646,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.648,08
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler11:21
|ULAS
|17,16
|10.836.929
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|1.035.519
|% 10,00
|
|ISBTR
|63.525,10
|317.626
|% 10,00
|
|OTTO
|275,00
|553.850
|% 10,00
|
|IZENR
|49,12
|123.484.291
|% 9,99
|
|KENT
|427,10
|829.001
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|732.195
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|715.234.642
|% -9,93
|
|QNBFB
|103,00
|1.312.014
|% -9,25
|
|UMPAS
|4,47
|451.474
|% -8,02
|
|TUPRS
|143,30
|3.135.713.502
|% -2,38
|
|ISCTR
|20,48
|2.785.710.904
|% 0,29
|
|ASTOR
|137,30
|2.755.200.137
|% 1,33
|
|THYAO
|252,10
|2.293.268.352
|% -1,52
|
|KCHOL
|147,00
|2.284.277.308
|% 4,26
|
|ISCTR
|20,48
|2.785.710.904
|% 0,29
|
|ZOREN
|4,74
|431.336.251
|% -2,27
|
|EKGYO
|8,55
|583.003.879
|% 0,12
|
|YKBNK
|16,93
|877.231.286
|% 1,56
|
|PETKM
|20,12
|975.884.744
|% -0,20
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6040
|26,6195
|% 0,61
|
|Euro
|28,7541
|28,7684
|% 0,47
|
|Sterlin
|33,4883
|33,6563
|% 0,69
|
|Frank
|29,9969
|30,1776
|% 0,57
|
|Riyal
|7,0764
|7,1119
|% 0,59
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|2,62
|
|Altın Gr.
|1.646
|1.646
|12,08
|
|Cumhuriyet
|11.213
|11.383
|-86,00
|
|Tam
|10.988
|11.085
|-1,00
|
|Yarım
|5.507
|5.564
|0,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.784
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,75
|20,78
|0,14
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|0,30
|