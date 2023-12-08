***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.12.2023 18:48
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Karşılaştırma Ölçütü Değişikliği Duyurusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224188
BIST
'
18:057.914
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -65,06
|Açılış
|: 7.989
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
7.888
En Yüksek
7.992
18:0528,9695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0515
|Açılış
|: 28,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9902
En Düşük
28,8650
18:0531,1574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,1077
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4511
En Düşük
31,0953
18:051.867,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -19,01
|Açılış
|: 1.867,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.894,29
En Düşük
1.866,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDER
|62,15
|186.320.821
|% 10,04
|
|YAPRK
|245,30
|139.923.732
|% 10,00
|
|TURGG
|605,00
|50.807.495
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,51
|1.305.793
|% 10,00
|
|IHYAY
|3,19
|35.770.032
|% 10,00
|
|KRGYO
|50,40
|70.496.878
|% -10,00
|
|ICUGS
|10,26
|18.840.289
|% -10,00
|
|HATEK
|13,46
|93.210.460
|% -9,97
|
|SAMAT
|56,25
|13.638.206
|% -9,93
|
|YGYO
|3,04
|115.699.791
|% -9,79
|
|THYAO
|254,00
|7.283.720.315
|% -2,21
|
|ISCTR
|22,26
|2.993.204.931
|% -0,80
|
|AGROT
|13,89
|2.883.629.129
|% -1,91
|
|YKBNK
|19,67
|2.733.999.323
|% -1,11
|
|AKBNK
|34,96
|2.708.139.523
|% -2,56
|
|EKGYO
|7,90
|2.436.033.992
|% 3,13
|
|AGROT
|13,89
|2.883.629.129
|% -1,91
|
|YKBNK
|19,67
|2.733.999.323
|% -1,11
|
|ISCTR
|22,26
|2.993.204.931
|% -0,80
|
|ODAS
|9,99
|871.764.075
|% -0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9653
|28,9695
|% 0,18
|
|Euro
|31,1439
|31,1574
|% -0,34
|
|Sterlin
|36,1986
|36,3801
|% -0,27
|
|Frank
|32,7491
|32,9464
|% -0,47
|
|Riyal
|7,7006
|7,7392
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,10
|23,12
|% 0,66
|
|Platin
|918,84
|920,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,46
|948,60
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,79
|75,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.005,02
|2.005,38
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58YGYO
Yüzde -9.79 oranında düşüşle 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 908, 340 adet işlem
-
17:57OZSUB
Yüzde -5.69 oranında düşüşle 28.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 423, 151 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -108, 76 kaybederek (% -1.26 ) 8, 506
-
17:55XU100
Endeks 7, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 66, 203.00 milyon TL de
-
17:55UFUK
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 110.20 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 922 adet işlem