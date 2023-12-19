***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.12.2023 11:09
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226878
BIST
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12:227.677
En Düşük
|Değişim
|: -1,46%
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29,0938
En Düşük
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12:2231,8607
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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12:221.895,73
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|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
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1.897,27
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler12:22
|SODSN
|81,40
|1.229.547
|% 10,00
|
|QNBFB
|258,00
|1.062.186
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,98
|21.697.382
|% 9,91
|
|KBORU
|52,95
|216.023.675
|% 9,90
|
|VKFYO
|25,40
|9.243.055
|% 8,92
|
|FORMT
|2,70
|102.944.511
|% -10,00
|
|IEYHO
|3,87
|86.046.118
|% -10,00
|
|SAMAT
|45,00
|5.981.850
|% -10,00
|
|SRVGY
|372,25
|73.775.021
|% -9,98
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|PRZMA
|37,18
|8.001.316
|% -9,98
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|EREGL
|42,16
|2.993.440.094
|% 0,86
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|THYAO
|243,30
|2.402.551.948
|% -0,98
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|ISCTR
|23,88
|1.845.141.911
|% -3,16
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|YKBNK
|20,54
|1.500.689.721
|% -3,57
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|AKBNK
|38,32
|1.353.129.476
|% -2,74
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|BEGYO
|3,07
|887.992.133
|% -4,36
|
|ISCTR
|23,88
|1.845.141.911
|% -3,16
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|EKGYO
|7,15
|524.089.330
|% -2,19
|
|YKBNK
|20,54
|1.500.689.721
|% -3,57
|
|EREGL
|42,16
|2.993.440.094
|% 0,86
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|29,0843
|29,0889
|% 0,11
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|Euro
|31,8486
|31,8607
|% 0,33
|
|Sterlin
|36,7986
|36,9832
|% 0,44
|
|Frank
|33,4394
|33,6408
|% 0,24
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|Riyal
|7,7309
|7,7696
|% 0,10
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|12:22
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,91
|23,93
|% 0,66
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|Platin
|944,43
|947,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.185,37
|1.190,88
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,69
|77,69
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.026,56
|2.026,85
|% 0,66
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