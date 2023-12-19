***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.12.2023 11:09
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226882
BIST
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12:247.681
En Düşük
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En Düşük
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12:2431,8626
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1.897,27
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler12:22
|SODSN
|81,40
|1.229.547
|% 10,00
|
|QNBFB
|258,00
|1.062.186
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,98
|21.573.291
|% 9,91
|
|KBORU
|52,95
|215.762.843
|% 9,90
|
|ULUUN
|28,40
|147.297.893
|% 8,81
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|IEYHO
|3,87
|85.773.581
|% -10,00
|
|FORMT
|2,70
|101.735.325
|% -10,00
|
|SAMAT
|45,00
|5.981.850
|% -10,00
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|SRVGY
|372,25
|73.775.021
|% -9,98
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|PRZMA
|37,18
|8.001.316
|% -9,98
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|EREGL
|42,18
|2.979.752.012
|% 0,91
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|THYAO
|243,30
|2.382.540.018
|% -0,98
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|ISCTR
|23,88
|1.834.947.594
|% -3,16
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|YKBNK
|20,58
|1.470.047.437
|% -3,38
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|AKBNK
|38,34
|1.350.199.658
|% -2,69
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|BEGYO
|3,08
|882.162.414
|% -4,05
|
|ISCTR
|23,88
|1.834.947.594
|% -3,16
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|EKGYO
|7,15
|523.844.501
|% -2,19
|
|EREGL
|42,18
|2.979.752.012
|% 0,91
|
|YKBNK
|20,58
|1.470.047.437
|% -3,38
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|12:22
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|29,0843
|29,0889
|% 0,11
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|Euro
|31,8486
|31,8607
|% 0,33
|
|Sterlin
|36,7925
|36,9770
|% 0,42
|
|Frank
|33,4410
|33,6425
|% 0,24
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|Riyal
|7,7308
|7,7696
|% 0,10
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|12:22
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,88
|23,91
|% 0,66
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|Platin
|945,61
|948,64
|% 0,66
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|Paladyum
|1.186,52
|1.190,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,94
|77,94
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.025,97
|2.026,18
|% 0,66
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