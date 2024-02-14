***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.02.2024 17:47
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249569
BIST
'
18:059.072
En Düşük
|Değişim
|: 0,87%
|| 78,08
|Açılış
|: 9.015
|
|Önceki Kapanış
|: 8.994
|
8.918
En Yüksek
9.077
18:0530,7608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0550
|Açılış
|: 30,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
30,8774
En Düşük
30,6453
18:0533,0118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1030
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,1749
En Düşük
32,8746
18:051.965,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,82
|Açılış
|: 1.965,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,48
|
1.978,65
En Düşük
1.962,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DGATE
|39,16
|64.239.680
|% 10,00
|
|KENT
|660,00
|11.981.220
|% 10,00
|
|OSTIM
|8,80
|99.601.196
|% 10,00
|
|YAPRK
|316,25
|196.642.928
|% 10,00
|
|ELITE
|63,25
|384.030.494
|% 10,00
|
|TETMT
|6.120,00
|21.178.575
|% -10,00
|
|SELGD
|47,30
|27.927.764
|% -9,73
|
|ICUGS
|14,91
|14.392.840
|% -7,68
|
|ERSU
|34,94
|41.985.439
|% -7,27
|
|SNPAM
|94,50
|4.135.730
|% -5,41
|
|THYAO
|282,50
|12.091.315.348
|% 0,44
|
|GUBRF
|206,10
|11.834.195.886
|% 4,20
|
|ISCTR
|27,84
|8.100.589.586
|% 2,50
|
|EREGL
|46,60
|6.219.282.129
|% 1,04
|
|TUPRS
|164,30
|6.193.794.437
|% 2,30
|
|ZOREN
|5,24
|2.170.701.940
|% -3,32
|
|EKGYO
|10,42
|3.318.104.157
|% -2,71
|
|ISCTR
|27,84
|8.100.589.586
|% 2,50
|
|QUAGR
|4,60
|972.447.886
|% 9,26
|
|KLGYO
|5,88
|1.093.380.821
|% 9,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7582
|30,7603
|% 0,18
|
|Euro
|33,0096
|33,0194
|% 0,34
|
|Sterlin
|38,4735
|38,6664
|% -0,17
|
|Frank
|34,5313
|34,7393
|% 0,19
|
|Riyal
|8,1810
|8,2220
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,11
|22,14
|% 0,66
|
|Platin
|886,80
|888,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|925,24
|929,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,49
|83,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.986,34
|1.986,61
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GMTAS
Yüzde 5.29 oranında artışla 9.16 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 097, 869 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 98 artarak (% 0.82 ) 9, 624
-
17:58XU100
Endeks 9, 063 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 119, 008.00 milyon TL de
-
17:58MIPAZ
Yüzde 6.98 oranında artışla 96.60 lira fiyatla işlem gören hissede 842, 663 adet işlem
-
17:57VERTU
Yüzde 6.64 oranında artışla 51.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 001, 982 adet işlem