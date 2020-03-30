***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
30.03.2020 11:46
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İçtüzük Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833182
BIST
14:3688.049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -76,03
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
14:366,5551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,1057
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5630
En Düşük
6,4403
14:367,2492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0643
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2556
En Düşük
7,1420
14:36341,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 3,65
|Açılış
|: 341,71
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
342,25
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|0,66
|28.087.888
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|10.120.612
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.109.537
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.209.349
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.726.516
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,16
|289.716
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|301.269
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|2.725.336
|% -9,84
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|MMCAS
|0,81
|13.056
|% -8,99
|
|THYAO
|8,68
|462.451.158
|% -2,03
|
|ASELS
|23,44
|363.339.725
|% 1,38
|
|PGSUS
|31,58
|332.452.671
|% -8,57
|
|GARAN
|8,00
|279.940.837
|% 1,52
|
|SASA
|7,74
|254.017.420
|% 6,61
|
|IHLGM
|0,96
|130.533.215
|% 6,67
|
|IHLAS
|0,49
|46.312.117
|% 4,26
|
|GSRAY
|1,94
|154.303.129
|% 0,52
|
|TSPOR
|2,71
|177.815.928
|% 4,63
|
|THYAO
|8,68
|462.451.158
|% -2,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0923
|8,1329
|% 1,13
|
|Frank
|6,8034
|6,8444
|% 0,68
|
|Riyal
|1,7341
|1,7428
|% 1,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.628
|-1,72
|
|Altın Gr.
|341
|341
|2,79
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,04
|14,09
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|26,32
|26,32
|-1,63
|
Seans Raporu
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14:52
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