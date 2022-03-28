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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)

28.03.2022 13:37
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )

Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)

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KENT 213,00 2.022.181 % 9,96  
ULUSE 85,15 791.214 % 9,94  
FRIGO 3,33 16.315.009 % 9,90  
SERVE 18,21 710.481 % 9,90  
MERKO 3,80 16.112.974 % 9,83  
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14:07 Alış Satış %  
Dolar 14,8343 14,8421 % 0,08  
Euro 16,3027 16,3168 % 0,13  
Sterlin 19,4554 19,5530 % -0,18  
Frank 15,8048 15,9000 % -0,43  
Riyal 3,9424 3,9622 % 0,02  
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14:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.933 -25,83  
Altın Gr. 920 920 -14,21  
Cumhuriyet 6.095 6.187 -93,00  
Tam 6.064 6.215 -95,62  
Yarım 2.931 3.007 -46,26  
Çeyrek 1.470 1.503 -23,12  
Gümüş.Ons 24,99 25,04 -0,51  
Gümüş Gr. 11,89 11,91 -0,28  
B. Petrol 113 113 -4,65  
Seans Raporu 14:07
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