***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
27.06.2023 09:38
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Hayır (No)
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İÇ TÜZÜK TADİL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162583
BIST
'
10:575.740
En Düşük
|Değişim
|: 0,13%
|| 7,40
|Açılış
|: 5.725
|
|Önceki Kapanış
|: 5.733
|
5.693
En Yüksek
5.757
10:5725,9882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0844
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,2046
En Düşük
25,5158
10:5728,4038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0928
|Açılış
|: 28,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,5679
En Düşük
27,8733
10:571.597,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,91
|Açılış
|: 1.597,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,87
|
1.621,63
En Düşük
1.580,29
BIST En Aktif Hisseler10:57
|BRYAT
|1.373,30
|159.704.449
|% 10,00
|
|UFUK
|70,95
|2.523.234
|% 10,00
|
|ACSEL
|78,70
|31.980.229
|% 9,99
|
|MAKTK
|4,74
|85.204.459
|% 9,98
|
|AVHOL
|98,85
|9.740.382
|% 9,96
|
|IMASM
|16,24
|327.294.614
|% -3,04
|
|MAKIM
|27,50
|4.600.495
|% -2,55
|
|GRSEL
|20,62
|8.795.863
|% -2,55
|
|EGPRO
|96,50
|15.972.692
|% -2,53
|
|PENTA
|25,56
|88.555.511
|% -2,44
|
|THYAO
|191,20
|1.668.317.819
|% 0,10
|
|ASTOR
|63,20
|1.443.821.949
|% 4,55
|
|KOZAL
|24,66
|566.645.235
|% -1,60
|
|ISCTR
|14,07
|512.009.699
|% 0,14
|
|TOASO
|251,70
|423.597.265
|% 4,01
|
|ZOREN
|3,41
|215.662.156
|% 5,57
|
|EKGYO
|7,48
|341.197.590
|% 0,40
|
|ISCTR
|14,07
|512.009.699
|% 0,14
|
|YKBNK
|13,05
|403.144.788
|% -0,61
|
|ODAS
|6,98
|170.218.117
|% 2,05
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9282
|25,9882
|% 0,33
|
|Euro
|28,3844
|28,4038
|% 0,33
|
|Sterlin
|32,7685
|32,9328
|% -0,44
|
|Frank
|28,7405
|28,9136
|% -0,47
|
|Riyal
|6,8588
|6,8932
|% -0,65
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|4,27
|
|Altın Gr.
|1.598
|1.598
|-7,91
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.132
|5.316
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.574
|2.658
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,98
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,07
|19,09
|0,06
|
|B. Petrol
|74,34
|74,34
|-0,01
|
Seans Raporu
10:57
daha fazla
-
11:12DERIM
Yüzde 9.67 oranında artışla 12.47 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 957, 247 adet işlem
-
11:11DERIM
Yüzde 8.97 oranında artışla 12.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 668, 398 adet işlem
-
11:10OYAYO
Yüzde 4.13 oranında artışla 11.61 lira fiyatla işlem gören hissede 682, 555 adet işlem
-
11:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 07 kaybederek (% 0.00 ) 6, 398
-
11:09XU100
Endeks 5, 753 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 13, 158.00 milyon TL de