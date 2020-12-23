***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
23.12.2020 12:48
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894410
BIST
15:471.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
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|Açılış
|: 1.409
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|Önceki Kapanış
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1.419
En Düşük
1.409
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 7,6400
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7,6763
En Düşük
7,6196
15:479,3210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 457,97
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460,59
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler15:47
|HATEK
|15,29
|36.749.226
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|BRSAN
|30,60
|384.635.271
|% 9,99
|
|OZRDN
|8,92
|2.853.752
|% 9,99
|
|INVEO
|47,62
|80.495.838
|% 9,98
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|233.683.535
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,52
|1.259.670.851
|% 5,56
|
|GARAN
|9,99
|1.120.681.341
|% -0,50
|
|TSKB
|1,86
|805.041.716
|% 0,54
|
|KARTN
|2.370,00
|716.021.319
|% -2,69
|
|PETKM
|4,95
|706.492.994
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,52
|1.259.670.851
|% 5,56
|
|TSKB
|1,86
|805.041.716
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,18
|546.275.227
|% 0,93
|
|ISGYO
|2,50
|416.186.169
|% 4,17
|
|PETKM
|4,95
|706.492.994
|% 1,43
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6430
|7,6470
|% -0,16
|
|Euro
|9,3146
|9,3210
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,2262
|10,2775
|% 0,26
|
|Frank
|8,5495
|8,6010
|% -0,24
|
|Riyal
|2,0306
|2,0408
|% -0,21
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-0,43
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|3.030
|3.076
|-28,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-27,63
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-13,37
|
|Çeyrek
|731
|748
|-6,68
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,02
|
|B. Petrol
|50,23
|50,23
|0,15
|