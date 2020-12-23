***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
23.12.2020 12:48
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894412
BIST
15:451.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,86
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
15:457,6449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0144
|Açılış
|: 7,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
15:459,3244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0123
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
15:45457,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,63
|Açılış
|: 457,32
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,59
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler15:45
|HATEK
|15,29
|36.749.226
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|BRSAN
|30,60
|384.635.271
|% 9,99
|
|OZRDN
|8,92
|2.853.752
|% 9,99
|
|INVEO
|47,62
|80.495.838
|% 9,98
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|233.683.535
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,52
|1.259.670.851
|% 5,56
|
|GARAN
|9,99
|1.120.681.341
|% -0,50
|
|TSKB
|1,86
|805.041.716
|% 0,54
|
|KARTN
|2.370,00
|716.021.319
|% -2,69
|
|PETKM
|4,95
|706.492.994
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,52
|1.259.670.851
|% 5,56
|
|TSKB
|1,86
|805.041.716
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,18
|546.275.227
|% 0,93
|
|ISGYO
|2,50
|416.186.169
|% 4,17
|
|PETKM
|4,95
|706.492.994
|% 1,43
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6420
|7,6449
|% -0,19
|
|Euro
|9,3149
|9,3244
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,2297
|10,2810
|% 0,29
|
|Frank
|8,5505
|8,6020
|% -0,23
|
|Riyal
|2,0307
|2,0408
|% -0,21
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-0,70
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|-26,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-27,63
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-13,37
|
|Çeyrek
|731
|748
|-6,68
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,23
|0,02
|
|B. Petrol
|50,20
|50,20
|0,12
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 29 artarak (% 0.60 ) 1, 563
-
16:01XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 20, 031.00 milyon TL de
-
16:00ERBOS
Yüzde 4.65 oranında artışla 41.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 506, 223 adet işlem
-
15:59GLBMD
Yüzde 5.85 oranında artışla 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 713, 377 adet işlem
-
15:58ECZYT
Yüzde 9.94 oranında artışla 25.88 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 151, 855 adet işlem