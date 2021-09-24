***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
24.09.2021 15:04
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965144
BIST
15:101.381
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -20,21
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.379
15:108,8490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0871
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8621
En Düşük
8,7526
15:1010,3754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0663
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
15:10497,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,88
|Açılış
|: 497,78
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler15:10
|YEOTK
|73,20
|161.781.969
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|7.373.297
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|24.751.669
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.390.401
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|720.918
|% 8,89
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|DZGYO
|1,95
|22.254.623
|% -9,72
|
|AGYO
|2,99
|31.284.404
|% -8,84
|
|KTSKR
|54,40
|12.269.582
|% -8,72
|
|DESPC
|9,82
|15.948.217
|% -7,79
|
|GARAN
|8,85
|1.443.208.896
|% -3,59
|
|KIMMR
|3,97
|771.693.905
|% -6,15
|
|THYAO
|13,46
|677.416.405
|% 0,98
|
|SISE
|8,16
|443.432.131
|% -0,97
|
|YKBNK
|2,31
|403.215.863
|% -3,35
|
|KIMMR
|3,97
|771.693.905
|% -6,15
|
|YKBNK
|2,31
|403.215.863
|% -3,35
|
|GARAN
|8,85
|1.443.208.896
|% -3,59
|
|EKGYO
|1,79
|220.666.229
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,13
|396.504.095
|% -3,21
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8448
|8,8490
|% 0,99
|
|Euro
|10,3475
|10,3754
|% 0,64
|
|Sterlin
|12,0621
|12,1225
|% 0,64
|
|Frank
|9,5342
|9,5917
|% 1,02
|
|Riyal
|2,3521
|2,3639
|% 0,99
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|6,96
|
|Altın Gr.
|498
|498
|7,46
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|46,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|44,13
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|21,34
|
|Çeyrek
|796
|814
|10,68
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,53
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,08
|
|B. Petrol
|77,22
|77,22
|-0,01
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:23NUGYO
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 381, 517 adet işlem
-
15:22XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 57 altında . İşlem hacmi 8, 924.00 milyon TL de
-
15:22EDATA
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 10.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 729, 006 adet işlem
-
15:21TEZOL
Yüzde -6.59 oranında düşüşle 15.46 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 625, 465 adet işlem
-
15:20EDATA
Yüzde -4.97 oranında düşüşle 10.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 720, 401 adet işlem