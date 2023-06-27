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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

27.06.2023 09:38
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162584


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ACSEL 78,70 31.898.853 % 9,99  
MAKTK 4,74 83.038.998 % 9,98  
AVHOL 98,85 9.740.382 % 9,96  
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10:56 Alış Satış %  
Dolar 25,9285 25,9812 % 0,30  
Euro 28,3692 28,4303 % 0,42  
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Frank 28,7183 28,8913 % -0,55  
Riyal 6,8520 6,8863 % -0,75  
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10:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.928 4,70  
Altın Gr. 1.598 1.599 -7,35  
Cumhuriyet 10.687 10.849 337,00  
Tam 10.626 10.913 346,23  
Yarım 5.123 5.307 -17,00  
Çeyrek 2.570 2.653 -9,00  
Gümüş.Ons 22,95 22,97 0,18  
Gümüş Gr. 19,03 19,05 0,02  
B. Petrol 74,40 74,40 0,05  
Seans Raporu 10:56
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