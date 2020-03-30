***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
30.03.2020 11:47
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833183
BIST
15:1487.945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -180,43
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
15:146,5755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 0,1261
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5763
En Düşük
6,4403
15:147,2568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0719
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2682
En Düşük
7,1420
15:14341,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 3,43
|Açılış
|: 341,49
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
342,87
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|6,60
|11.230.852
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.289.807
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.427.543
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.734.085
|% 9,96
|
|SKTAS
|2,32
|5.699.502
|% 9,95
|
|GLRYH
|2,16
|296.512
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|306.459
|% -9,90
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|MMCAS
|0,81
|13.056
|% -8,99
|
|ETILR
|1,72
|110.648
|% -8,99
|
|THYAO
|8,67
|488.823.815
|% -2,14
|
|ASELS
|23,40
|404.251.651
|% 1,21
|
|PGSUS
|31,50
|347.233.957
|% -8,80
|
|GARAN
|8,02
|307.186.375
|% 1,78
|
|SASA
|7,92
|295.292.388
|% 9,09
|
|IHLGM
|0,95
|141.101.661
|% 5,56
|
|IHLAS
|0,48
|49.366.917
|% 2,13
|
|GSRAY
|1,94
|162.247.513
|% 0,52
|
|TSPOR
|2,73
|184.291.564
|% 5,41
|
|THYAO
|8,67
|488.823.815
|% -2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1239
|8,1647
|% 1,53
|
|Frank
|6,8297
|6,8708
|% 1,06
|
|Riyal
|1,7421
|1,7508
|% 1,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.618
|-11,45
|
|Altın Gr.
|342
|342
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,94
|13,97
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,41
|26,41
|-1,54
|