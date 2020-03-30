***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
30.03.2020 11:48
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833186
BIST
14:4587.802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -323,20
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
14:456,5646
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,1152
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5646
En Düşük
6,4403
14:457,2625
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0776
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2625
En Düşük
7,1420
14:45342,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 4,34
|Açılış
|: 341,84
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
342,25
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|MARKA
|0,88
|5.272.647
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|28.116.585
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.212.209
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.726.527
|% 9,96
|
|SKTAS
|2,32
|5.694.386
|% 9,95
|
|GLRYH
|2,16
|289.935
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|306.459
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|2.969.003
|% -9,84
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|MMCAS
|0,81
|13.056
|% -8,99
|
|THYAO
|8,61
|473.096.229
|% -2,82
|
|ASELS
|23,34
|376.728.643
|% 0,95
|
|PGSUS
|31,50
|336.915.091
|% -8,80
|
|GARAN
|7,96
|284.566.594
|% 1,02
|
|SASA
|7,73
|256.210.514
|% 6,47
|
|IHLGM
|0,95
|135.831.796
|% 5,56
|
|IHLAS
|0,48
|48.698.120
|% 2,13
|
|GSRAY
|1,92
|159.160.212
|% -0,52
|
|TSPOR
|2,71
|179.562.419
|% 4,63
|
|THYAO
|8,61
|473.096.229
|% -2,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1291
|8,1699
|% 1,59
|
|Frank
|6,8256
|6,8667
|% 1,00
|
|Riyal
|1,7403
|1,7491
|% 1,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.624
|1.626
|-2,84
|
|Altın Gr.
|341
|341
|2,95
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,09
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|26,32
|26,32
|-1,63
|