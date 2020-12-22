***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
22.12.2020 16:23
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İHRAÇ BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894236
BIST
17:441.405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 20,09
|Açılış
|: 1.394
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|Önceki Kapanış
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1.411
En Düşük
1.392
17:447,6474
En Yüksek
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|: 0,08%
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|Açılış
|: 7,6400
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|Önceki Kapanış
|: 7,6850
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7,6747
En Düşük
7,6145
17:449,3379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
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|Açılış
|: 9,3300
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|Önceki Kapanış
|: 9,3550
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9,3845
En Düşük
9,3099
17:44460,82
En Yüksek
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|Açılış
|: 460,82
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|Önceki Kapanış
|: 460,90
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463,60
En Düşük
458,45
BIST En Aktif Hisseler17:44
|ALARK
|7,48
|273.182.694
|% 10,00
|
|NIBAS
|70,95
|21.138.870
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|14.083.857
|% 10,00
|
|DOCO
|535,80
|126.187.515
|% 10,00
|
|CLEBI
|143,00
|100.456.214
|% 10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|412.656.300
|% -10,00
|
|HLGYO
|4,14
|443.706.520
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|495.392
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|322.987
|% -10,00
|
|TUKAS
|9,74
|463.409.907
|% -9,90
|
|GARAN
|10,02
|2.311.820.810
|% 2,56
|
|THYAO
|12,43
|1.365.458.388
|% 1,72
|
|KRDMD
|5,41
|1.296.015.048
|% 4,64
|
|PETKM
|4,86
|987.452.845
|% 2,53
|
|SISE
|7,11
|973.555.067
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,45
|705.546.267
|% 2,84
|
|TSKB
|1,86
|797.096.636
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,16
|770.433.882
|% 2,37
|
|KRDMD
|5,41
|1.296.015.048
|% 4,64
|
|GARAN
|10,02
|2.311.820.810
|% 2,56
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6431
|7,6474
|% 0,08
|
|Euro
|9,3306
|9,3379
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,1910
|10,2421
|% -0,54
|
|Frank
|8,5842
|8,6359
|% -0,10
|
|Riyal
|2,0319
|2,0420
|% 0,07
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|-1,01
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,14
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,78
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,25
|50,25
|-0,66
|