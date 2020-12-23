***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
23.12.2020 12:49
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İHRAÇ BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894419
BIST
15:431.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,89
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
15:437,6461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0132
|Açılış
|: 7,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
15:439,3226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0105
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
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9,3647
En Düşük
9,2956
15:43457,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,79
|Açılış
|: 457,17
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,59
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler15:43
|HATEK
|15,29
|36.707.025
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|BRSAN
|30,60
|383.601.022
|% 9,99
|
|OZRDN
|8,92
|2.853.752
|% 9,99
|
|INVEO
|47,62
|80.495.838
|% 9,98
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|233.609.882
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,52
|1.258.022.842
|% 5,56
|
|GARAN
|10,00
|1.117.716.298
|% -0,40
|
|TSKB
|1,87
|804.670.616
|% 1,08
|
|KARTN
|2.400,60
|692.980.368
|% -1,43
|
|PETKM
|4,96
|691.081.227
|% 1,64
|
|SKBNK
|1,52
|1.258.022.842
|% 5,56
|
|TSKB
|1,87
|804.670.616
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,18
|545.934.900
|% 0,93
|
|ISGYO
|2,50
|414.057.594
|% 4,17
|
|PETKM
|4,96
|691.081.227
|% 1,64
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6395
|7,6461
|% -0,17
|
|Euro
|9,3148
|9,3226
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,2289
|10,2802
|% 0,29
|
|Frank
|8,5483
|8,5998
|% -0,26
|
|Riyal
|2,0306
|2,0408
|% -0,21
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|0,10
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|-26,00
|
|Tam
|3.020
|3.096
|-25,02
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-12,36
|
|Çeyrek
|732
|749
|-6,17
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,03
|
|B. Petrol
|50,17
|50,17
|0,09
|