***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
23.12.2020 12:49
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İHRAÇ BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894418
BIST
14:571.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,87
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
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1.419
En Düşük
1.409
14:577,6424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0169
|Açılış
|: 7,6400
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|Önceki Kapanış
|: 7,6400
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7,6763
En Düşük
7,6196
14:579,3254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0133
|Açılış
|: 9,3000
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|Önceki Kapanış
|: 9,3300
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9,3647
En Düşük
9,2956
14:57457,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 457,73
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|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,59
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler14:57
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,92
|2.811.515
|% 9,99
|
|INVEO
|47,62
|80.334.644
|% 9,98
|
|GUBRF
|56,80
|21.906.965
|% 9,97
|
|YESIL
|89,35
|18.714.606
|% 9,97
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|232.750.121
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,52
|1.189.072.428
|% 5,56
|
|GARAN
|10,00
|1.015.799.176
|% -0,40
|
|TSKB
|1,87
|755.646.776
|% 1,08
|
|KARTN
|2.583,00
|603.193.073
|% 6,06
|
|SISE
|7,15
|574.974.674
|% 0,28
|
|SKBNK
|1,52
|1.189.072.428
|% 5,56
|
|TSKB
|1,87
|755.646.776
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,18
|530.016.049
|% 0,93
|
|ISGYO
|2,48
|406.083.883
|% 3,33
|
|PETKM
|4,91
|513.816.601
|% 0,61
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6384
|7,6424
|% -0,22
|
|Euro
|9,3200
|9,3254
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,2169
|10,2681
|% 0,17
|
|Frank
|8,5448
|8,5962
|% -0,30
|
|Riyal
|2,0285
|2,0386
|% -0,31
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|1,98
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,27
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|-19,00
|
|Tam
|3.024
|3.099
|-21,92
|
|Yarım
|1.462
|1.499
|-10,61
|
|Çeyrek
|733
|750
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,35
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,05
|
|B. Petrol
|50,14
|50,14
|0,06
|